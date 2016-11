„Achse der Vernunft“ bei Mindestsicherung?

Aus Vorarlberg gibt es bisher keine Zustimmung zum Kompromiss zur Mindestsicherung, den Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) angeregt hat. Notfalls will man eine „Achse der Vernunft“ mit anderen Bundesländern bilden.

Stöger hatte den Bundesländern ein Ultimatum bis Montagmittag gestellt: Sie sollten seinem Vorschlag zustimmen, der eine Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro vorsah - allerdings als Kann-Bestimmung. Zudem sollte die Auszahlung der vollen Leistung davon abhängen, dass eine Integrationsvereinbarung unterzeichnet und die darin vorgesehenen Maßnahmen auch umgesetzt werden.

Verhandlungen laufen weiter

Die grüne Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker sah den Vorschlag als durchaus brauchbar an, ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner bezeichnete ihn hingegen als „Pfusch“. Dementsprechend erfolgte auch bis zum Ablauf des Ultimatums seitens des Landes Vorarlberg keine Zustimmung.

„Wir beziehen uns auf den einstimmigen Beschluss, der jetzt offenbar am Vormittag im Zuge des Landesfinanzreferententreffens gefällt worden ist, weiter zu verhandeln in Richtung bundeseinheitliche Regelung“, erklärt Wiesflecker den Schritt. Die Mindestsicherung wird jetzt im Zuge der Finanzausgleichverhandlungen mitverhandelt werden. Sollte das nicht gelingen, gebe es am Donnerstag immer noch die Landeshauptleutekonferenz, wo weiterverhandelt werden könnte.

Wiesflecker weiter zuversichtlich

Da sich die Fronten zum Thema Mindestsicherung in der Bundeskoalition inzwischen aber immer mehr verhärtet haben, erscheint ein Kompromiss höchst unsicher. Scheitert ein solcher Kompromiss, werde man versuchen, „eine gute Abstimmung zu finden mit unseren angrenzenden Bundesländern, also Tirol und Salzburg, dass wir hier auf eine einheitliche Regelungen kommen im Westen.“ Man werden dann versuchen, eine Art „Achse der Vernunft im Westen“ zu errichten.

Sonst könne man sich immer noch auf die Position zurückziehen, dass jedes Bundesland eine eigene Regelung finden solle. Wiesflecker ist allerdings zuversichtlich ist, dass noch eine bundesweite Lösung zustande kommt.