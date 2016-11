HMBC kündigt Rückzug an

Der „holstuonarmusigbigbandclub“ (HMBC) hat am Montag seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft angekündigt. Die Bandmitglieder wollen sich nach 14 gemeinsamen Jahren ihren eigenen Projekten widmen.

„Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, am 28. Mai zu Hause im Bregenzerwald im Bahnhof in Andelsbuch unser Abschiedskonzert zu spielen und uns anschließend anderen musikalischen Projekten zu widmen“, verlautbarte HMBC am Montag via Presseaussendung. Gleichzeitig bedankte sich die Band bei ihren Fans, Unterstützern und Freunden.

Adolf Bereuter

Top 10-Hit, made in Vorarlberg

Ihren größten Hit hatte die Band 2010 mit „Vo Mello bis ge Schoppornou“. Der Titel, gesungen im Bregenzerwälder Dialekt, stieß in den österreichischen Charts bis auf den zweiten Platz vor. Das zugehörige Video wurde zum YouTube-Phänomen. Auch in Deutschland gelang später eine Platzierung in der Hitparade. Die Alben „Lieble“ und „Hearad“ schafften es bis auf Platz 12 bzw. 10 der österreichischen Album-Charts.

Weitere Erfolge blieben allerdings aus. Im März 2015 zog sich Sänger Philipp Lingg aus der Band zurück. Erst am April veröffentlichte der HMBC sein letztes Album unter dem Titel „Crazy live“.

