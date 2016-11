Brand auf Bauernhof: Einsatz dauerte 38 Stunden

Nach dem Großbrand eines Bauerhauses in Sulzberg am frühen Samstagmorgen hat die Feuerwehr erst am Sonntagabend ihren Einsatz beendet. Nach 38 Stunden waren alle Glutnester gelöscht, so Raimund Giselbrecht, Kommandant der Feuerwehr Sulzberg.

Die Ursache für den Großbrand ist noch unklar. Es habe sich aber bestätigt, dass das Feuer im Wirtschaftsgebäude ausgebrochen sei, so Giselbrecht. Die sechsköpfige Familie und ein Mitarbeiter sind den Angaben zufolge vorübergehend bei Verwandten untergebracht.

Ein Mitarbeiter hatte sich bei dem Brand leicht verletzt, zehn Rinder starben in den Flammen. Rund 100 Tiere, die sich in einem anderen Gebäude befanden, konnten gerettet werden. Das Wohnhaus und das Wirtschaftsgebäude brannten aus - mehr dazu in: Großbrand auf Bauernhof: Millionen-Schaden.