Mehr Schüler in Nachmittagsbetreuung

Immer mehr Schüler nehmen in Vorarlberg ein schulisches Betreuungsangebot in Anspruch. Laut den jüngsten Erhebungen des Landes werden knapp 8.000 Schüler außerhalb des Unterrichts an den Pflichschulen betreut - vier Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr.

Um die notwendigen Personalkosten aufzubringen, fördert das Land die 159 Betreuungsangbote mit 1,4 Millionen. Schullandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) will den Ausbau der Einrichtungen weiter vorantreiben. Sie sieht in den ganztägigen Betreuungsangeboten eine Unterstützung für berufstätige Eltern bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zudem hätten die Angebote direkte Auswirkungen auf den Bildungserfolg - und förderten auch die Zukunftschancen für Kinder aus „bildungsfernen Familien“, so Mennel.