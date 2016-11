Kälber sterben bei Großbrand auf Bauernhof

In Sulzberg ist in der Nacht auf Samstag ein großer Bauernhof abgebrannt. Laut Angaben von Polizei und Feuerwehr wurde ein Menschen leicht verletzt, etwa zehn Kälber verendeten in den Flammen. Insgesamt acht Feuerwehren waren mit rund 200 Leuten im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um den größten Bauernhof in Sulzberg. Die Feuerwehren wurden am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr alarmiert, gleich danach wurde Großalarm ausgelöst, so der Kommandant der Feuerwehr Sulzberg, Raimund Giselbrecht.

Das Feuer brach im Wirtschaftsgebäude aus, in dem Heu, Traktoren und andere Maschinen gelagert wurden und griff laut Gieselbrecht auf das Wohnhaus über - Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude brannten komplett aus. Einen Stall nebenan habe die Feuerwehr in seinem Bestand retten können, so Giselbrecht - nicht aber rund zehn Kälber. Die Feuerwehr habe wegen der starken Flammen nicht mehr zu den Tieren gehen und diese ins Freie bringen können.

Mitarbeiter des Bauernhofs wurde leicht verletzt

Ein Mitarbeiter des Bauernhofs hat den Angaben zufolge leichte Brandverletzungen erlitten. Acht Feuerwehren mit insgesamt 200 Leuten waren im Einsatz, zwei Feuerwehren kamen zur Unterstützung aus Deutschland. Laut Giselbrecht handelte es sich um einen „sehr großen Einsatz“ mit 25 Feuerwehrautos vor Ort.

Die Ursache für den Brand sei noch unbekannt. „Brand aus“ wurde gegen 07.00 Uhr gegeben, derzeit sind die Feuerwehrleute noch damit beschäftigt, einzelne Glutnester zu löschen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.