Vorarlberger Bevölkerung ist gewachsen

Mit Stichtag 30. September waren in Vorarlberg 388.743 Menschen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind um 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Landesstelle für Statistik mitteilt.

Begründet wird das starkte Bevölkerungswachstum nach wie vor hauptsächlich mit der Aufnahme von Flüchtlingen sowie dem Zuzug aus dem EU-Raum. Derzeit leben 4.691 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Somalia und Pakistan in Vorarlberg - davon sind 1.610 noch minderjährig.

Fast die Hälfte der innerhalb eines Jahres verzeichneten Steigerung um 5.649 Personen, nämlich 2.271, entfiel auf Zugezogene aus Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia und Pakistan. Aus den EU-Ländern trugen 2.140 Personen zum Bevölkerungswachstum bei, aus anderen Staaten 1.238.

Flüchtlingszustrom sehr stark zurückgegangen

Der Flüchtlingszustrom nach Vorarlberg hat sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt. Laut Angaben der Landesstelle für Statistik betrug der Zuwachs an Flüchtlingen im dritten Quartal 2016 147 Personen, nach 249 Personen im zweiten Quartal, 636 im ersten Quartal und 1.239 im vierten Quartal 2015. Der Flüchtlingszustrom war in den vergangenen Monaten also deutlich im Abnehmen begriffen.

Geburtenbilanz positiv

Die positive Geburtenbilanz - 1.242 Menschen - machte etwas mehr als ein Fünftel des Wachstums aus. Berücksichtigt man auch jene, die wegzogen, resultierte aus der Wanderungsbilanz ein Plus von 4.407 Personen. Der Ausländeranteil an der Vorarlberger Wohnbevölkerung stieg im Jahresvergleich um 1,0 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent an. Insgesamt waren zum 30. September 65.482 Personen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft in Vorarlberg gemeldet, davon waren 30.782 EU-Ausländer.

Rheintal ist Ballungsraum

Der Bevölkerungszuwachs konzentrierte sich dabei wie in der jüngeren Vergangenheit überwiegend auf das Rheintal, in dem mittlerweile 261.727 Menschen leben. Mehr als die Hälfte der Vorarlberger haben ihren Wohnsitz in einer der zehn Städten und Gemeinden des Landes mit über 10.000 Einwohnern. Mit Abstand größte Stadt bleibt Dornbirn mit jetzt 48.760 Einwohnern.