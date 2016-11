Deutsche Pkw-Maut wirft Fragen auf

Jüngste Meldungen über eine Annäherung zwischen der EU-Kommisison und Deutschland zur Pkw-Maut auf Autobahnen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Neben rechtlichen Bedenken gibt es auch in Vorarlberg Zweifel an der politischen Umsetzung in Deutschland.

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat sich möglicherweise zu früh gefreut, die Vorarlberger Autofahrer haben sich vielleicht zu früh geärgert - vor Einführung einer PKW-Maut für ausländische Autofahrer auf deutschen Autobahnen ist noch einiges zu klären.

ÖAMTC: „Vorschläge auf den Tisch“

Beim Autofahrerclub ÖAMTC zeigt man sich über die Annäherung im Mautstreit mit Deutschland skeptisch. Die juristischen Eckpfeiler seien die selben geblieben wie zuvor, sagt ÖAMTC-Pressesprecher Jürgen Wagner. Selbst die Information, dass deutsche Autofahrer nur dann steuerlich begünstigt würden, wenn sie saubere Autos fahren, sei sehr vage. Das Problem der Ungleichbehandlung bleibe bestehen. Zuerst müssten die Kompromissvorschläge auf den Tisch, dann könne man sie eingehend begutachten, und wenn der geringste Zweifel bestehe, dass es Ungleichbehandlungen geben könnte, müsse der Verkehrsminister zu seinem Wort stehen und dagegen eintreten.

VCÖ: „Vignette bevorzugt immer Vielfahrer“

Markus Gansterer vom Verkehrsclub Österreich teilt diese Ansicht. Das Grundproblem des geplanten Mautsystems in Deutschland bleibe, Autofahrer aus dem EU-Ausland würden diskriminiert. Der VCÖ hat aber auch grundsätzliche Vorbehalte: Eine Vignette sei immer ein Pauschalbetrag, der Vielfahrer bevorzuge und Wenigfahrer benachteilige. Sinnvoll wäre aus seiner Sicht eine kilometerabhängige Maut, mit der die Kosten fair aufgeteilt würden, sagt Gansterer.

Rüdisser: Keine wesentliche Änderung in Sicht

Keine wesentliche Änderung bei der deutschen Pkw-Maut ist für Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) in Sicht. Die EU-Kommission habe Deutschland mit einer Klage gedroht, auch nach den jüngsten Berichten sei unklar, ob das Problem der Diskriminierung gelöst sei.