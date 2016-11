SPÖ spricht sich gegen Heliskiing aus

Die SPÖ spricht sich gegen die Verlängerung der Heliskiing-Genehmigung am Arlberg aus. Die Firma Wucher hat beim Land um eine Verlängerung der Genehmigung angesucht. Der Arlberg ist das einzige Skigebiet in Österreich, das Heliskiing anbietet.

Laut Reinhold Einwallner (SPÖ) gibt es keinen vernünftigen Grund, die Genehmigung zu verlängern. Damit stellt sich die SPÖ hinter die Forderung der Vorarlberger Naturschutzorganisationen - mehr dazu in Alpenverein fordert Heli-Skiing-Verbot (vorarlberg.ORF.at; 27.6.2016).

Für die SPÖ sei vor allem der Umweltaspekt zu beachten. "Einerseits finanziert das Land die Kampagne ‚RespekTIERE deine Grenzen‘, um für Rückzugsgebiete der Tiere zu sensibilisieren. Andererseits werde ein Vordringen von Schifahrern mit Hubschraubern in bislang unberührte Gebiete erlaubt. Das sei ein klarer Widerspruch.

Genehmigungen auch in anderen Gebieten?

Zu hinterfragen sei auch die bisherige Genehmigungspraxis auch angesichts möglicher Anfragen in anderen Gebieten. Derzeit gebe es nur eine Genehmigung für den Arlberg. Die Frage, ob man Heliskiing in Vorarlberg möchte, müsse daher grundlegend mit ja oder nein beantwortet werden. Aus gutem Grund erlaube kein anderes Bundesland den Schisport mit Hubschraubertransfer.

Klares Nein von Rüdisser gefordert

Die SPÖ fordert den zuständigen Landesrat, Karlheinz Rüdisser (ÖVP), auf, die Ausnahmegenehmigung am Arlberg nicht mehr zu verlängern. „Die Tourismusregion verliert dadurch keinen Cent an Wert. Aber die Natur hätte ein großes Rückzugsgebiet zurückgewonnen“, so Reinhold Einwallner.

Wucher hat um Verlängerung angesucht

Die letzte Genehmigung erteilte das Land für die Firma Wucher im Jahr 2012. Im Frühjahr ist die Genehmigung abgelaufen. Angeflogen werden die Berggipfel „Mehlsack“ und „Schneetäli“. Es geht um rund 250 Flüge pro Skisaison. Das Unternehmen hat beim Land um Verlängerung der Genehmigung angesucht. Das Ansuchen werden nun geprüft, heißt es von Seiten des Landes. Der Arlberg ist das einzige Skigebiet in Österreich, das Heliskiing anbietet.