Kritik an neuer Gewerbeordnung

Der Vorarlberger NEOS-Nationalrat Gerald Loacker übt scharfe Kritik an der Novelle der Gewerbeordnung. Von der großen Reform sei wenig übrig geblieben, das liege auch am Bremsen der Wirtschaftskammer, so Loacker.

Für Loacker wäre es ein Leichtes gewesen, für die rund 400 freien Gewerbe (vom Abfallbeauftragen bis zur Zeitmessung bei Sportveranstaltungen) einen gemeinsamen Gewerbeschein zu machen. Warum das nicht passiert, liegt für Loacker auf der Hand: „Zahlreiche Fachvertretungen und Fachgruppen in der Wirtschaftskammer samt ihren Mitarbeitern hätte es nicht mehr gebraucht.“ Derzeit müssen viele Unternehmer gleichzeitig mehrere Gewerbescheine lösen, um ihrer Tätigkeit nachgehen zu dürfen.

Die Wirtschaftskammerumlagen sind laut Loacker in den letzten zehn Jahren durchschnittlich mit der doppelten Inflationsrate gewachsen. „Die Kammer bläht sich damit selbst auf. Hier sind Einschnitte erforderlich“, ist Loacker überzeugt.

Koalition einigt sich auf Mini-Reform

Auf keine große Reform, aber auf einen kleinen Kompromiss zur Gewerbeordnung hat sich offenbar die SPÖ-ÖVP-Koalition geeinigt. Erleichtert sollen Genehmigungen werden. Ein einheitlicher Schein für alle - mehr als 400 - freien Gewerbe soll entgegen den ursprünglichen Vorhaben aber nicht kommen - mehr dazu in ORF.at.

Links: