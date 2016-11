Umgekippter Lkw sorgte für Verkehrschaos

Ein umgekippter Lkw-Anhänger hat am Mittwochnachmittag für ein Verkehrschaos in Frastanz und Umgebung gesorgt. Die Autobahnauffahrt Frastanz in Richtung Deutschland war bis in die Nacht hinein gesperrt.

Der Lkw-Anhänger kippte gegen 15.00 Uhr in der Kurve zur Auffahrt. Das Ladegut - Schotter und Kies - musste teils umgeladen bzw. auch von der Fahrbahn geräumt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Bergung des Lkws gestaltete sich Mittwochnachmittag als äußerst schwierig und zeitaufwändig.