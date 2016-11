Wachsender Widerstand gegen Villa-Abriss

Die Kritik am bevorstehenden Abriss einer Gründerzeitvilla in Bregenz wird lauter. Am Donnerstag wird die Initiative gegen den Abriss der Villa Freudeck eine entsprechende Petition bei der Stadtvertretung einbringen.

Die Villa Freudeck ist Teil eines Ensembles, das aus insgesamt sechs Gebäuden desselben Architekten besteht. Georg Baumeister, einer der wichtigsten Vorarlberger Architekten, hat sie am Ende des 19. Jahrhunderts entworfen. „Ensemble“ ist allerdings ein strittiger Begriff, wie am Mittwoch bei der Pressekonferenz der Initiative gegen den Abriss deutlich geworden ist.

Initiative fordert „Ensembleschutz“

Die Villa soll einem vierstöckigen Bau aus roten Klinkerziegeln mit etwa sieben Wohnungen weichen. Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart könnte der Initiative zufolge das gesamte sogenannte „Baumeister-Viertel“ unter Ensembleschutz stellen. Er beziehe sich stattdessen auf eine Einschätzung des Gestaltungsbeirates. Dieser habe gesagt, es handle sich bei den sechs Baumeister-Villen nicht um ein „Ensemble im kunstwissenschaftlichen Sinn“. Eine solche Definition gebe es gar nicht, hieß es seitens der Initiative.

Zudem würde das Landesbaugesetz einen Abriss untersagen, so die Initiative. Dieses Gesetz halte Bregenz nicht ein. Und die Stadt würde sich ständig hinter der Amtsverschwiegenheit verschanzen. Diese gebe es so gar nicht mehr, sagte Felix Dünser, Mitglied der Initiative und ehemaliger Volksanwalt.

Links: