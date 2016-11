16-Jährige in Dornbirn attackiert

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dornbirn versucht, eine 16-jährige Jugendliche sexuell zu nötigen. Aufgrund der Schreie des Opfers konnte der Mann aber in die Flucht geschlagen werden.

Das Mädchen war gegen zwei Uhr früh vom Bahnhof in Richtung Schmelzhüttenstraße unterwegs. Vor einem Parkplatz wurde sie von hinten vom unbekannten Täter erfasst und zu Boden gestoßen. Der Mann versuchte, sie sexuell zu nötigen, ließ aber aufgrund der Schreie des Opfers von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Täterbeschreibung

Laut Angaben der Polizei ist der Unbekannte ca. 1,70 Meter groß, von normaler Statur und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Zeugen, die eine verdächtige Person auf der Schmelzhüttenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dornbirn zu melden (Tel.: 059 133 8140).