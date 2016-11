Gemischtes Bild am Arbeitsmarkt

Im Oktober waren in Vorarlberg mehr Menschen auf Jobsuche als noch im Vormonat: Die Zahl stieg um 11,2 Prozent auf 12.902 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Jobsuchenden allerdings um 1,1 Prozent zurück.

Der Aufwärtstrend am Vorarlberger Arbeitsmarkt halte damit an, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Arbeitsmarktservice Vorarlberg. Im Vergleicht zum Vorjahr erhöhte sich vor allem die Zahl der Schulungsteilnehmer (+2,5 Prozent), die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen fiel dagegen (-2,0 Prozent). Den Anstieg im Vergleich zum Vormonat führt man auf saisonbedingte Freistellungen im Fremdenverkehr zurück.

Nicht anzukommen scheint der leichte Aufwärtstrend bei den Geringqualifizierten, den älteren Arbeitnehmern und bei Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. So konnten 47,7 Prozent der Jobsuchenden keinen oder nur einen Pflichtschulabschluss vorweisen. Die Zahl der über 50-Jährigen auf Jobsuche stieg erneut um 5,3 Prozent. Einen deutlichen Zuwachs gab es allerdings auch bei den unter 20-Jährigen zu verzeichnen (+11,5 Prozent).

Vorarlberg im Mittelfeld

Mit den neuen Zahlen liegt Vorarlberg im Österreichvergleich im Mittelfeld. In Tirol, Salzburg, der Steiermark und in Kärnten verringerte sich die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich stärker als in Vorarlberg. Die vorläufige Arbeitslosenquote (ohne Schulungsteilnehmer) lag hierzulande im Oktober bei 6,2 Prozent, österreichweit beträgt sie 8,6 Prozent.