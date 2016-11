Exhibitionist onanierte an Straßenkreuzung

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Dienstag an einer Straßenkreuzung in Bregenz sein Geschlechtsteil entblößt und vor den Augen zweier Frauen zu masturbieren begonnen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 4.30 Uhr stellte sich der Unbekannte vor zwei Frauen, die an der Kreuzung Bahnhofstraße/St. Annastraße darauf warteten, die Straße überqueren zu können. Daraufhin entblößte er seinen Penis und fing an zu onanieren, berichtet die Polizei. Die beiden Frauen hielten den Mann auf Abstand. Schließlich ergriff er die Flucht.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 175 cm großen Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Er soll von schlanker Statur und dunklen Hauttyps sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze Hose und eine schwarze Winterjacke mit schmalem Pelzkragen getragen haben. Die Polizeiinspektion Bregenz bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 8120.