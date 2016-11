Chemieunfall entpuppt sich als Kabelbrand

Was zunächst als Chemieunfall in einer Fabrik in Hard alarmiert war, hat sich am Dienstagabend als „harmloser“ Kabelbrand entpuppt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Anrainer hörte gegen 18.30 Uhr die Brandmeldeanlage im betroffenen Fabriksgebäude in Hard, zudem nahm er Rauch und einen undefinierbaren Geruch war. Der Mann verständigte die Einsatzkräfte. Weil in dem Gebäude verschiedene chemische Stoffe gelagert werden, löste die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle den Alarm für Chemieunfälle aus.

Areal abgeriegelt

Die Feuerwehr sperrte das Fabriksareal großräumig ab. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stellte die die Spezialeinheit der Feuerwehr Dornbirn allerdings fest, dass die Brandmeldeanlage wegen eines Kabelbrands an einem Gabelstapler ausgelöst worden war. Verletzt wurde niemand, am Gabelstapler entstand ein leichter Sachschaden.

Die Feuerwehr Hard war mit sieben Fahrzeugen und 36 Personen im Einsatz. Auch die Spezialeinheit für Chemieunfälle der Feuerwehr Dornbirn, der Landeschemiker und der ein Abwasserbeauftragter waren vor Ort.