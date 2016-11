Unbekannte zerkratzen zwölf Autos

In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter in Bregenz insgesamt 12 geparkte Autos an beiden Seiten zerkratzt. der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen, berichtet die Polizei.

Die Täter dürften zwischen 23.30 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Dienstag zugeschlagen haben. In der Maurachgasse, Herbert-Reyl-Gasse, Deuringstraße und Belruptstraße zerkratzten sie zwölf Pkws auf beiden Seiten mit einem spitzen Gegenstand. Teilweise ritzten sie dabei die Zahl „480“ in die Oberfläche der Autos. Laut Polizei könnte es sich um zwei Täter handeln.

Die Polizeiinspektion Bregenz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8120.