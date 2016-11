Über das „Sterben in den Bergen“

Beim 3. Montafoner Gipfeltreffen haben heuer 30 Referenten Vorträge zum Thema „Sterben in den Bergen“ gehalten. Statistisch gesehen kommen in Österreich jährlich etwa 300 Menschen in den Bergen ums Leben.

Das alpine Sterben reduziert sich aber nicht nur auf Lawinenunglücke oder Wanderunfälle. Viele Menschen fanden in der Vergangenheit auch bei Arbeitsunfällen oder als Soldaten im Kriegseinsatz den Tod.

3. Montafoner Gipfeltreffen Experten referierten und diskutierten heuer in Schruns über das Phänomen „Sterben in den Bergen“.

Vier Tage lang wurde im Sternensaal in Schruns das Thema „Sterben in den Bergen“ aus allen Blickwinkel analysiert. Mythen und Geschichten über den Tod im alpinen Raum wurden dabei auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht.

Von Ötzi bis zu den „Wingsuit“-Piloten

Eines wurde dabei deutlich: der Tod in den Bergen hat viele Gesichter. Der Bogen spannt sich vom berühmtesten Bergtoten - der Gletschermumie Ötzi - bis zu den Extremsportlern und Wanderern, die heute ihr Leben in den Bergen verlieren.

Immer mehr vorwiegend junge Menschen stellen ihr Können und ihren Mut über die Angst, tödlich zu verunglücken. Ein Beispiel sind die „Wingsuit“-Piloten, die mit ihrem speziellen Anzug durch die Bergwelt gleiten. Ihre Videoclips generieren im Internet tausende Klicks und schaffen somit einen Anreiz für weitere waghalsigen Aktionen.

Lawinen- und Absturztode als Mythen

Während die Menschen heutzutage durch Lawinen am Berg ums Leben kommen, brachten Lawinen früher - vor der Entstehung des Wintertourismus - den Tod ins Tal. „1689 war ein katastrophaler Lawinenwinter im Montafon. Innerhalb weniger Tage sind 130 Menschen und rund 1.000 Stück Vieh zu Tode gekommen“, sagt Martin Korenjak, Philologe an der Universität Innsbruck. Laut dem Wissenschaftler kommen in den Bergen übrigens mehr Menschen durch Herzversagen ums Leben als durch Lawinen oder Abstürze.

