4.000 Fälle von Sozialbetrug aufgedeckt

Die Finanzpolizei hat im laufenden Jahr mehr als 4.000 Fälle von Sozialbetrug in Firmen in Vorarlberg aufgedeckt. Um noch stärker gegen die illegalen Machenschaften vorgehen zu können, soll jetzt das Personal aufgestockt werden.

Die Zahlen sind ernüchternd: Mehr als 3.500 Dienstnehmer, die von ihren Arbeitgebern nicht bei der Sozialversicherung angemeldet wurden; fast 400 illegal beschäftigte Ausländer; an die 150 Fälle von Lohn- und Sozialdumping und Dutzende weitere Vergehen.

Dies alles förderte die Vorarlberger Finanzpolizei allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres zutage - dabei wurden nur knapp 900 Vorarlberger Firmen und hier tätige ausländische Subunternehmen überprüft. Bis zum Jahresende dürften die Zahlen weiter ansteigen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr deckte die Vorarlberger Finanzpolizei bei 1.300 Betriebsprüfungen in 6.700 Fällen Sozialbetrug auf.

Zusätzliches Personal für Betrugsbekämpfung

Das Finanzministerium will österreichweit nun 500 zusätzliche Betrugsbekämpfer für die Finanzämter und die Finanzpolizei einstellen. Besonders in Tirol und Vorarlberg werden dafür Maturanten und Akademiker gesucht. Derzeit sind in Vorarlberg 16 Finanzpolizisten im Einsatz.