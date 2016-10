„Gustav“ zog 10.000 Besucher an

Knapp 10.000 Besucher haben am Wochenende die 4. „Gustav“ in Dornbirn besucht. Die Besucher waren mit einer durchschnittlichen Note von 1,75 äußerst zufrieden mit der Messe für Konsumkultur, so die Messeleitung in ihrer Bilanz.

22 Prozent, also jeder Fünfte, reiste aus dem benachbarten Ausland nach Dornbirn und mit einer Verweildauer von 3,5 Stunden war der Aufenthalt im Messequartier überdurchschnittlich hoch.

Auf der „Gustav“ können die Besucher Produkte und Dienstleistungen aus verschiedenen Ländern bestaunen und auch genießen.

Schmid

Ausblick: Messequartier im Hochzeitsfieber

Als letzte Messe im laufenden Jahr findet am 12. und 13. November 2016 die 7. Hochzeit & Event statt. In ansprechendem Ambiente beantworten über 60 Aussteller angehenden Brautpaaren alle Fragen rund um ihre Traumhochzeit. Live-Musik, tägliche Modeschauen und ein Gewinnspiel mit zahlreichen attraktiven Preisen sorgen für einen abwechslungsreichen Messebesuch.

Der Dornbirner Riesenflohmarkt, am 5. und 6. November und das Varieté am Bodensee, vom 23. November bis zum 11. Dezember sind die nächsten beiden Großveranstaltungen, die für Hochbetrieb im Messequartier sorgen.

