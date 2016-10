Grusel-Clowns: Polizei verstärkt im Einsatz

Die Polizei in Vorarlberg wird zu Halloween - am 31. Oktober - verstärkt unterwegs sein. Kein Spaß versteht sie, wenn Grusel-Clowns durch die Straßen geistern. Wer sich dadurch bedroht fühlt, soll die Polizei rufen.

In Bludenz wurde bereits ein 15-Jähriger angezeigt, weil er als Horror-Clown in der Fußgängerzone unterwegs war und Passanten erschreckte. Die Polizei stellt klar, dass solche „Scherze“ schnell ins Kriminelle gehen, und rät zur Anzeige - mehr dazu Horror-Clown treibt in Bludenz sein Unwesen (vorarlberg.ORF.at; 21.10.2016).

Sachbeschädigungen nehmen zu

Am 31. Oktober ist Halloween. Mit dem Gruselfest steigen auch in Vorarlberg seit Jahren die Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Laut Susanne Dilp von der Landespolizei-Direktion ist die Situation nicht dramatisch, Vandalismus nimmt aber an diesem Tag deutlich zu. Die Situation sei nicht dramatisch, aber erfahrungsgemäß rechne die Polizei damit, dass auch heuer die eine oder andere Sachbeschädigung zusätzlich anfallen werde, sagt Dilp.

Unter anderem werden jedes Jahr Häuser mit Eiern beworfen, Mülltonnen umgekippt oder Briefkästen angezündet. Das seien Straftaten, so Dilp, und die werden auch strafrechtlich verfolgt. Den Tätern drohen dann eine Anzeige und ein Strafverfahren. Sind die Täter unmündig, können für die Eltern zivilrechtliche Forderungen entstehen, die sie bezahlen müssen.

