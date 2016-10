18-Jähriger fuhr mit Auto auf Polizisten los

Ein 18-jähriger Autolenker aus Lustenau ist am Freitag bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten los gefahren. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Die Polizei in Lustenau führte am Freitagabend gegen 19.00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich Sandstraße durch, als ihnen ein Auto mit aufheulendem Motor auffiel. Ein Beamter wollte das Auto anhalten, worauf der Lenker laut Polizei erst langsamer wurde, dann beschleunigte und in Richtung des Beamten fuhr, sodass dieser zur Seite springen musste.

18-Jähriger bekam Besuch von der Polizei

Die Polizei konnte den Lenker und das Fahrzeug identifizieren. Es handelt sich um einen 18-jährigen Lustenauer, den die Polizei wenig später an seiner Wohnadresse antraf. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Er wird zudem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.