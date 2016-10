Metaller: Gewerkschaft droht mit Kampfmaßnahmen

Die Lohnverhandlungen für die Maschinen- und Metallwaren-Industrie verlaufen dieses Jahr schwierig, schon die dritte Runde musste ergebnislos abgebrochen werden. Die Vorarlberger Gewerkschafter drohen jetzt mit Kampfmaßnahmen.

Der Ton bei der Betriebsräteversammlung am Freitag in Feldkirch war rau, sagt Norbert Loacker, Vorsitzender des ÖGB Vorarlberg. „Einige Betriebsräte haben ihren Unmut geäußert, dass man sich ‚dieses Theater in Wien‘ nicht mehr länger gefallen lassen soll“, so Loacker. Nach drei Runden ein „Null-Angebot“ vorzulegen, sei nicht das, was die Gewerkschaft unter „auf Augenhöhe verhandeln“ verstehe.

Gewerkschaft bleibt bei Drei-Prozent-Forderung

Die Vorarlberger Industriellenvereinigung sitzt zwar nicht am Verhandlungstisch, unterstützt aber die betroffene Arbeitgeberseite und die bisherige Verhandlungstaktik: „Ich glaube schon, dass eine Lösung gefunden werden kann“, sagt IV-Geschäftsführer Mathias Burtscher. „Wenngleich man sagen muss, dass die bisherige Forderung der Gewerkschaft mit drei Prozent KV-Erhöhung natürlich vollkommen unrealistisch ist, wenn man sich die aktuellen Rahmenbedingungen anschaut.“

Metaller-Verhandlungen am Scheidepunkt Im Beitrag sehen Sie: Norbert Loacker, Vorsitzender ÖGB Vorarlberg; Mathias Burtscher, Geschäftsführer Industriellenvereinigung Vorarlberg

Loacker sieht das freilich anders. Solange die Gewinne so hoch seien wie derzeit, sehe er keinen Grund, von dieser Forderung abzuweichen.

Burtscher bleibt gelassen

Sollte die nächste Verhandlungsrunde am 3. November wieder ergebnislos enden, plant die Gewerkschaft Kampfmaßnahmen. Streik sei in Österreich zwar das letzte Mittel, sagt Loacker. „Aber es gibt andere Möglichkeiten. Und wenn Betriebsversammlungen eine längere Zeit dauern, und das in Betrieben stattfindet, die volle Auftragsbücher haben, werden diese Signale bei den Arbeitgebern ankommen.“

Dem sieht Burtscher gelassen entgegen. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass „markige Sprüche“ zu den Verhandlungen dazugehörten. Auf Arbeitgeberseite habe man mit Johannes Collini eine Chefverhandler, der „sich bisher immer noch für eine vernünftige Lösung eingesetzt hat, mit der beide Seiten gut leben können.“