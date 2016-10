Götzis im Rennen um den Klimaschutzpreis

Der ORF und das Lebensministerium verleihen auch heuer den Klimaschutzpreis. Nominiert ist auch die Gemeinde Götzis. Sie hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Einsparung von jährlich einem Prozent des Energieverbrauchs in der gesamten Gemeinde.

Der Fokus liegt besonders auf den Jüngsten, der Generation von morgen. Im Waldkindergarten lernen die Kleinsten spielerisch, was es bedeutet, Energie zu sparen: Regelmäßig kommt Frederik, die Energiesparmaus, auf Besuch und erzählt von ihren Abenteuern.

Götzis will Klimaschutzpreis Im Beitrag: Johannes; Silas; Isabella Schnetzer, Energie-Büro Götzis; Nico Böckle

Aber auch im Kindergarten selbst wird bewusst Energie gespart: Die Daten werden in einer eigenen Energiebuchhaltung in der Gemeinde registriert und mit anderen Kindergärten verglichen. Wer am meisten spart, wird belohnt, das gesparte Energievolumen wird in Euro ausbezahlt.

Energie sparen durch Rad fahren

370 Schüler der Mittelschule bei einem Radwettbewerb mitgemacht: Sie haben in nur drei Monaten einmal die Welt umrundet. 42.000 Kilometer waren sie umweltfreundlich unterwegs. Die Siegerklasse wird mit einem Besuch in einem großen Vergnügungspark in Deutschland belohnt.

Außerdem entsteht auf dem Dach des Feuerwehrhauses noch heuer eine Photovoltaikanlage mit fast 100 kWp. Die Bürger können sich daran beteiligen.

Pro Telefonanschluss werden in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr bis zu drei Anrufe gezählt. Ein Anruf kostet € 0,20.

Stimmen Sie mit!

Am 28. 10. zwischen 18.30 und 20.00 Uhr können Sie telefonisch an der Abstimmung für den Klimaschutzpreis teilnehmen. Die Telefonnummer für Götzis lautet 0821 205 522 - 01, die übrigen Nummern finden Sie hier.

Online können Sie noch bis zum 4. November um 24.00 Uhr mitstimmen. Wenn Sie Götzis Ihre Stimme geben möchten, klicken Sie hier und wählen anschließend „Für dieses Projekt stimmen“. Die übrigen Nominierten finden Sie, sortiert nach Kategorien, hier. Der Klimaschutzpreis wird am 14. November 2016 verliehen.