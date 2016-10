Feldkircherin bei Karate-WM im kleinen Finale

Die Feldkircherin Bettina Plank hat sich bei der Karate-Weltmeisterschaft in Linz ins kleine Finale gekämpft. In der Vorrunde am Donnerstag hat sie drei von vier Kämpfen gewonnen. Im kleinen Finale am Samstag geht es für sie daher um Bronze.

Photo Plohe

Zwei Jahre lang hat sich die 24-jährige Feldkircherin Bettina Plank auf die Karate-WM vorbereitet. Zum Auftakt gab es einenSieg gegen die Chinesin Liran Ran, dann eine Niederlage gegen die amtierende Europameisterin Alexandra Recchia aus Frankreich und den Einzug in die Hoffnungsrunde. Dort gewann die Feldkircherin alle ihre Kämpfe und hat damit am Samstag gegen Segaran Shreesharmini aus Malaysia die Chance auf WM-Bronze.