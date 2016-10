Tourismus vermeldet neuen September-Rekord

Vom Tourismus gibt es für den Sommer neuerlich eine Rekordmeldung: Im September konnten die Zahlen vom August noch einmal gesteigert werden. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen kamen im September so viele Gäste nach Vorarlberg wie heuer.

Im September kamen rund 210.000 Gäste nach Vorarlberg - das sind um 13 Prozent mehr als im September des letzten Jahres und so viele wie noch nie zuvor. Das sommerlich warme Wetter hätte die Nachfrage im September sicherlich begünstigt, sagt Brigitte Plemel von Vorarlberg Tourismus. Ein einzelner Monat sage aber wenig aus, sagt Plemel - das wirklich Erfreuliche sei die seit einigen Jahren anhaltende positive Entwicklung im Vorarlberger Sommertourismus.

Unterwegs zum neuen Sommerrekord

Die heimischen Tourismusbetriebe hätten es sich zum Ziel gesetzt, Vorarlberg zu einer Ganzjahresdestination zu machen, und dass das gelinge, zeige sich nun in den steigenden Nächtigungs- und Gästezahlen im Sommer. So steuere Vorarlberg auch für die ganze Sommersaison 2016 auf ein Top-Ergebnis zu. Von Mai bis September kamen über eine Million Gäste ins Ländle und verbrachten rund 3,5 Millionen Nächte im Land - ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Profitiert haben davon alle Destination Vorarlbergs, das größte Plus bei Gästen und Übernachtungen verzeichnete aber einmal mehr das Kleinwalsteral.