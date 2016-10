Gaschurn: PKW in Garage ausgebrannt

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Dienstag in Gaschurn in der Garage eines Wohnhauses zu einem PKW-Brand. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand. Am Auto entstand Totalschaden.

Dienstagabend, gegen 17.20 Uhr, parkierte eine 31 Jahre alte Frau ihren PKW in Gaschurn in einer offenen Garage neben ihrem Wohnhaus. Kurze Zeit später dürfte im Bereich des Motorraumes ein Brand ausgebrochen sein, heißt es bei der Polizei. Der genaue Grund des Brandes ist derzeit noch unklar.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 17.30 Uhr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch die Garage wurde erheblich beschädigt.