ASFINAG und Land versteigerten 130 Fahrzeuge

Festtag für Schnäppchenjäger: ASFINAG und Land versteigerten am Donnerstag einen Teil ihres Fuhrparks und diverse Gerätschaften. An die 130 Fahrzeuge und Maschinen kamen unter den Hammer.

Einmal im Jahr verjüngen ASFINAG und Land so ihren Fuhrpark. Die Versteigerung im Westen ist nicht die Größte, aber mit Abstand die am Besten Besuchte. Viele Bieter kamen auch diesmal wieder zur Autobahnmeisterei und versuchten, den Zuschlag für ihr Wunschobjekt zu bekommen - von Privatpersonen bis zu Firmeninhabern aus dem In- und Ausland. Die LKW und PKW waren im Durchschnitt zwölf Jahre im Einsatz und haben bis zu 300.000 Kilometer heruntergespult.

Die Preisspanne bei den Fahrzeugen bewegt sich von rund 4.000 Euro bis weit über 30.000 Euro für einen LKW mit Spezialaufbauten. Garantie oder Umtausch gibt es nicht. Ladenhüter gab es am Dienstag übrigens auch keinen: Alle angebotenen Fahrzeuge wurden verkauft.