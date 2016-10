11er rechnet mit Umsatzplus

Der Nahrungsmittel-Hersteller 11er mit Sitz in Frastanz rechnet heuer mit einem leichtem Wachstum: Sowohl Umsatz als auch verkaufte Menge werden heuer ein wenig zulegen, hofft die Geschäftsführung nach Angaben der Wirtschaftspresseagentur.

Nach 65,1 Millionen Euro Geschäftsvolumen im Vorjahr rechne man mit einem Umsatz-Plus im einstelligen Bereich, sagte Geschäftsführer Thomas Schwarz gegenüber der Wirtschaftspresseagentur. Auch die verkaufte Menge dürfte in dieser Größenordnung zulegen. Allzu große Sprünge werde es in absehbarer Zeit aber nicht geben, so Schwarz: Einerseits sei der Absatz an Tiefkühl-Kartoffelprodukten konstant, andererseits seien die Produktions-Kapazitäten auf dieses Volumen ausgelegt.

Pro Jahr werden rund 70.000 Tonnen Kartoffeln bei 11er in Frastanz verarbeitet. Mit Jahresende geht auch die sieben Millionen teure Biogas-Anlage in den Probebetrieb - mehr dazu in 11er investiert Millionen in Biogasanlage. Dort sollen in Zukunft Produktionsabfälle wie Kartoffel-Schalen zu Biogas verarbeitet werden.