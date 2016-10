Skistar Anna Veith spricht über Babygerüchte

Anna Veith war am Montag für den Dreh eines neuen Werbefilms für ihren Ausstatter HEAD auf Kurzbesuch in Vorarlberg. Natürlich wollten wir wissen: Was ist dran an den Babygerüchten rund um die Weltcupsiegerin?

Wilde Spekulationen, oder süßes Geheimnis? Seit Tagen überschlagen sich die Boulevard-Blätter mit den Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft von Anna Veith. Sie musste schließlich verletzungsbedingt den Weltcup-Auftakt am Wochenende in Sölden daheim in Salzburg vorm Fernseher mitverfolgen. Die Boulevard-Presse vermutete dahinter aber ein süßeres Geheimnis.

Im Interview Vorarlberg-Heute-Redakteur Andreas Blum hat Anna Veith am Montag erstmals zu den Schwangerschaftsgerüchten Stellung genommen.

Anna Veith nimmt im ORF-Interview erstmals Stellung zu den Gerüchten rund um eine mögliche Schwangerschaft - und: dementiert. Sie habe sich selbst sehr über die Gerüchte amüsiert, so die Weltcupsiegerin.

Kraftraining statt Karenz

Mit dem Dementi der Schwangerschaftsgerüchte sind auch die Ziele des Skistars klar: Im Dezember möchte sich Anna Veith wieder die Skier anschnallen. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin hatte sich im Oktober vergangenen Jahres bei einem Trainingssturz in Sölden das vordere Kreuzband, das Seitenband, den Innen- und Außenmeniskus, sowie die Patellarsehne des rechten Knies gerissen.