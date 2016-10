Zukunftsmodell: Stromspeicher für Photovoltaik

Energie, die auf dem eigenen Dach produziert wird, landet in Batterien, die etwa im Keller oder in der Garderobe stehen. Sie sollen uns nahezu unabhängig vom Stromanbieter machen. In Vorarlberg stehen die Anbieter in den Startlöchern.

Knapp 4.000 Photovoltaik-Anlagen produzieren in Vorarlberg Strom, eine Förderung für Stromspeicherbatterie gibt es in Österreich derzeit noch nicht. Gerade einmal ein dutzend Haushalte speichern im Moment den selbstproduzierten Strom in Speicherbatterien. Das werde sich jedoch ändern sind Energieexperten überzeugt, die Anbieter stünden bereits in den Startlöchern, so Wilhelm Schlager vom Energieinstitut Vorarlberg.

Stromspeicherbatterien sollen Photovoltaikanlagen-Betreiber unabhängiger vom Stromanbieter machen. In Zukunft sollen die Batterien billiger und intelligenter werden. Wir haben uns verschiedene Systeme erklären lassen.

Bereits seit Jahren würde das Energieinstitut Photovoltaik-Interessierten raten, zumindest den Platz für einen späteren Stromspeicher vorzusehen, so Schlager.

In Deutschland würden Stromspeichersysteme bereits vom Bund gefördert. Nicht zuletzt, weil Stromspeicher in Privathaushalten zur Netzstabilität beitragen könnten, so Schlager.