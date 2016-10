Startschuss für den neuen Bahnknoten Lindau

Am Montag erfolgt der Spatenstich für den Ausbau des Bahnknotens Lindau. Er soll ein wichtiges Drehkreuz nach Vorarlberg und in die Schweiz werden. Wegen der Bauarbeiten am Hauptbahnhof Lindau hat die ÖBB ihren Fahrplan angepasst.

Rund 130 Millionen Euro werden in den neuen Bahnknoten in Lindau investiert. Kernstück des Ausbaus ist der neue Durchgangsbahnhof auf dem Festland in Lindau-Reutin. Der Durchgangsbahnhof soll die Fahrzeiten vor allem auf der Strecke Zürich-München verkürzen. Durch den Ausbau fällt nämlich der Lokwechsel im Kopfbahnhof Lindau weg.

Es entstehen aber noch weitere kleinere Bahnhöfe in drei Stadtteilen Lindaus. Außerdem werden Bahnübergänge vor der Lindauer Insel beseitigt, die Signaltechnik wird erneuert und die alte Dieselstrecke nach jahrelangem Warten elektrifiziert.

Bauarbeiten am Lindauer Bahnhof laufen

Indes haben die umfassenden Bauarbeiten beim Lindauer Hauptbahnhof bereits begonnen. Hier werden zwischen dem 22. Oktober und dem 4. November insgesamt 28 Weichen im Einfahrtsbereich des Bahnhofs sowie der Unterbau erneuert. Zudem werden Wartungsarbeiten an der Oberleitung durchgeführt - mehr dazu in Verzögerungen zwischen Bregenz und Lindau.

Nach dem ersten Bau-Wochenende hat die ÖBB die Auswirkungen auf den Vorarlberger Nahverkehr einer Prüfung unterzogen. Jetzt müssen die Planungen für die Ersatzverkehre angepasst werden: Am Montag und Dienstag (24. und 25. Oktober) gibt es für alle S-Bahnen und REX-Züge zwischen Lochau-Hörbranz und Lindau einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Weitere Änderungen ab dem 26. Oktober

Ab dem 26. Oktober ändert sich der Fahrplan dann nochmals: Ein Teil der Züge wird dann bis Lindau fahren können, für andere Verbindungen gilt aber weiterhin ein Schienenersatzverkehr. Die ÖBB bittet ihre Kunden, genügend Zeit für die Reise nach Lindau einzuplanen. Die Fernverkehrszüge von Zürich über Bregenz bis nach Lindau werden planmäßig verkehren - außer am 29. Oktober und dem 3. November, dann werden die Züge nicht in Lindau halten.

