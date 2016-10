Pkw kracht in Gegenverkehr - 2 Verletzte

Zwei Männer sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Mäder unbestimmten Grades verletzt worden. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker krachte auf der Schweizerstraße in den Gegenverkehr - vermutlich war er zuvor abgelenkt worden.

Gegen 19.00 Uhr nahm der Mann laut eigenen Angaben am rechten Fahrbahnrand einen Gegenstand oder ein Lebewesen wahr. Er verriss das Lenkrad, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenprall wurde das Auto des 22-Jährigen gegen einen Baum geschleudert, die Beifahrertür wurde herausgerissen.

Sowohl der 22-Jährige als auch der 34-jährige Beifahrer im entgegenkommenden Auto erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Lenker des zweiten Pkw blieb unverletzt. Die beiden Männer stammen aus Rumänien und befanden sich auf dem Rückweg von einer Taubenzüchter-Fachmesse in Deutschland. Die Straße wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt.