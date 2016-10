Julian Knowle verpasst ATP-Sieg in Moskau

Tennis-Doppelspezialist Julian Knowle hat seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr auf der ATP-Tour verpasst. Mit Partner Jürgen Melzer verlor der Harder in Moskau gegen das kolumbianische Duo Cabal/Farah.

Der 42-jährige Harder und der 35-jährige Niederösterreicher verloren das Endspiel in Moskau gegen die als Nummer zwei gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah nach 1:42 Stunden mit 5:7,6:4,5:10. Der letzte ATP-Turniersieg für Knowle liegt damit schon zwei Jahre zurück: 2014 in Halle gewann der Harder zum letzten Mal. Den nächsten Einsatz hat Knowle mit Melzer bei den Erste Bank Open in Wien, das Turnier dauert noch bis zum 30. Oktober.

Das Duo Knowle/Melzer hat bisher fünf ATP-Turniere gewonnen: in St. Petersburg (2005), Casablanca (2006), New Haven und Tokio (beide 2009). In Moskau bestritten sie am Sonntag bereits ihr 16. gemeinsames Finale. Für Knowle wäre es der insgesamt 19., für Melzer der 14. Doppeltitel auf der ATP-Tour gewesen.

