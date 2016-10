Jedes sechste Kind in Vorarlberg übergewichtig

Jedes sechste Kind in Vorarlberg ist übergewichtig, 40 Prozent davon sind sogar krankhaft übergewichtig. Das sind doppelt so viele wie vor 20 Jahren, wie die Statistik der Schuluntersuchungen der aks Gesundheit GmbH zeigt.

Die Hintergründe sind bekannt: Zu lange Sitzzeiten, zu wenig Bewegung, zu viel Zucker - das betreffe nicht nur Großstadtkinder, sondern das sind laut aks-Sportwissenschaftler Mathias Bechter auch hierzulande die Hauptursachen für Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen.

In Sachen Ernährung sei das größte Problem der hohe Zuckerkonsum, sagt aks-Diätologin Sibylle Leiß - verursacht durch Fertigprodukte und zuckerhaltige Getränke wie Cola und Co., die gerade bei Jugendlichen sehr beliebt seien und bei denen die Werbung besonders auf Jugendliche abziele. Leiß versucht in verschiedenen Programmen, Kinder und Jugendliche wieder für das gemeinsame Kochen zu begeistern.

Veränderte Essgewohnheiten und Psyche

Auch insgesamt hätten sich die Essgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen sehr zum Negativen entwickelt, sagt Mathias Bechter. Oftmals werde eher billig und schnell gegessen, anstatt regionale und hochwertige Produkte zu essen und sich mit der Familie Zeit für eine Malzeit zu nehmen. Außerdem spielten psychosoziale Probleme eine Rolle - verursacht etwa durch Scheidungen der Eltern, durch Mobbing oder Probleme in der Schule. Auch das könne zu einem gestörten Essverhalten wie Fressattacken führen, so Bechter.

Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge

Das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen sei dabei erst der Anfang, sagt Harald Geiger, Ärztlicher Leiter für Kinder- und Jugendgesundheit beim aks. Diabetes Typ zwei oder frühzeitige Herz-Kreislauf-Erkrankungen würden meist folgen. Und das habe auch enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft, so Geiger: Weltweit rechne man mit fünf Millionen vorzeitigen Todesfällen verursacht durch Übergewicht.

