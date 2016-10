Unbekannter schoss dreimal auf 40-Jährigen

In Feldkirch-Tisis hat in der Nacht auf Freitag ein Unbekannter drei Schüsse auf einen 40-jährigen Mann abgegeben. Der Mann wurde laut Polizei nicht getroffen und blieb unverletzt, weil er flüchten konnte.

Der 40-Jährige parkte Freitagfrüh gegen 0.50 Uhr sein Auto im Bereich der Wolf-Huber-Straße. Bereits beim Zufahren zum Wohnblock sah er laut Polizeiangaben einen dunkel gekleideten Mann, der ihm verdächtig vorkam. Der Unbekannte versteckte sich gleich beim Zufahren des Autos. Das Opfer sprach den Unbekannten an, was er im Bereich seiner Wohnung machen würde, der Unbekannte ging erneut weg, worauf das Opfer ihn neuerlich fragen wollte.

Als der 40-Jährige in Richtung des Täters ging, gab dieser laut Polizei aus einer Entfernung von etwa drei Metern einen Schuss in Richtung des Opfers ab. Dann schoss der Unbekannte dem flüchtenden Opfer zweimal hinterher, verfehlte es aber. Danach rannte das Opfer weiter Richtung Stadtmitte und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung

Gesucht wird ein Mann unter 45 Jahre alt, ca. 180 - 190 cm groß, sportlicher Typ. Er trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Weste (Gilet) eine schwarze Hose (ev. Jeans) und eine schwarze Wollmütze.

LKA sucht nach Zeugen

Laut Landeskriminalamt (LKA) wurden am Tatort in Feldkirch-Tisis Patronenhülsen und Projektile gefunden. Das LKA sucht nach Zeugen des Vorfalls. Eine Frau, die eine offene dunkle Jacke und einen Schal trug, sowie die Insassen eines silbernen Autos, das im Bereich Leopold-Scheel-Weg unterwegs war, werden gebeten, sich zu melden - sie waren zum Tatzeitpunkt in der Nähe und könnten etwas bemerkt haben.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel.: 059 133 80 3333) in Verbindung zu setzen. Hinweise werden vertraulich behandelt, so das LKA.