Außenminister Kurz zu Gast bei ÖVP-Klausur

Bei der Klausur des ÖVP-Landtagsklubs in Mellau stand am Donnerstagvormittag das Thema Integration auf der Tagesordnung. Für einen kurzen Abstecher kam auch Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) in den Bregenzerwald.

Für Kurz gibt es zwei Prioritäten in der Flüchtlingsfrage: Geflüchteten-Zustrom reduzieren und die mit Bleiberecht besser zu integrieren. Laut den Prognosen werden in fünf Jahren immer noch zwei Drittel der Geflüchteten keinen Arbeitsplatz haben. Kurz setzt daher auf sein Integrationsgesetz, das derzeit mit dem Koalitionspartner SPÖ verhandelt wird: Es soll verpflichtende, überprüfbare Deutsch- und Wertekurse und mehr Druck bei der Arbeitssuche geben. Wer keinen Job findet, dürfe nicht einfach nur die Mindestsicherung erhalten und versorgt werden, sondern müsse auch gemeinnützige Arbeiten übernehmen und damit dem Land etwas zurückgeben, sagt Kurz.

ÖVP

Vor allem im Bereich der Gemeinwesenarbeit von Asylwerben wurde von Seiten der Abgeordneten der Wunsch geäußert, von Bundesseite rasch eine praktikable Lösung auf den Tisch zu legen. Hier signalisierte der Außenminister seine Unterstützung, sagt ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück in einer Aussendung.

Frühstück will Integrationsangebot besser bündeln

Frühstück will in einer Arbeitsgruppe in den nächsten Monaten das vorhandene Integrationsangebot besser bündeln und Möglichkeiten für die Geflüchteten am Arbeitsmarkt finden.

Link: