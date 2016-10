Messerattacke: 23-Jähriger ist geständig

Jener 23-jährige Pakistani, der in der Nacht auf Dienstag einen 27 Jahre alten Afghanen vor einer Wohnung in Vandans mit dem Messer lebensbedrohlich verletzt hat, hat die Tat laut Polizei gestanden.

Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Sein Opfer befindet sich noch im Krankenhaus und konnte noch nicht einvernommen werden.

Der 27-Jährige, der als subsidiär Schutzbedürftiger in Vorarlberg lebt, war mit einem Landsmann, einem ebenfalls subsidiär Schutzbedürftigen, von Bregenz ins Montafon gefahren, um dort in einer Privatwohnung Bekannte zu treffen. Vor der Unterkunft kam es zu einem Streit mit dem Pakistani und einem anderen Mann. Der Pakistani verletzte den 27-Jährigen mit insgesamt sieben Messerstichen, zwei davon waren lebensbedrohlich - mehr dazu in Messerattacke: Täter stellt sich Polizei.