Islamisches Gebetshaus in Feldkirch im Visier

Ein islamisches Gebetshaus in Feldkirch ist im Visier der Verfassungsschützer. Die Gefahr der Radikaliserung sei gegeben, sagt Ute Bachmann vom Verfassungschutz, deshalb werde der Verein beobachtet.

In Vorarlberg gebe es eine durchaus überschaubare Personengruppe, die als extremistisch eingestuft werden muss, erklärt Uta Bachmann, Leiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz. Auffallend dabei: Ein Großteil davon stammt aus Tschetschenien. Daher verwundert es Bachmann auch nicht, dass die beiden Syrien-Rückkehrer, gegen die wegen Beteiligung an einer islamistischen Terrormiliz derzeit ermittelt wird, ebenfalls aus Tschetschenien stammen - mehr dazu in Erster Terrorprozess in Vorarlberg? (vorarlberg.ORF.at; 19.10.2016).

Brennpunkt in Feldkirch

Ein aktueller Brennpunkt, an dem sich neben Tschetschenen auch Menschen aus der Türkei, Afghanistan, Syrien, dem Irak und anderen Ländern versammeln, befindet sich in Feldkirch: ein als Verein gemeldetes Sozial- und Gebetshaus, auf das die Verfassungsschützer laut Bachmann derzeit ein Auge werfen.

„Wir haben in den letzten Monaten festgestellt, dass sich an diesem Treffpunkt in Feldkirch Personen angesammelt haben, die wir der extremistisch-salafistischen Gesinnung zuordnen. Und um die Entwicklung zu beobachten und auch zu verhindern, dass andere Personen eventuell radikalisiert werden könnten, beobachten wir diesen Verein“, erklärt Bachmann.

Dort wird der Islam aber nicht nur nach einer fundamentalen und bisweilen extremistischen salafistischen sowie auch in einer fundamentalen wahabitischen Ausprägung interpretiert: Da die Vorträge und Freitagsgebete unter anderem auch auf Arabisch gehalten werden, nähmen aufgrund der Sprache auch immer mehr Menschen aus umliegenden Flüchtlingsunterkünften daran teil.

Keine rechtliche Handhabe

Eine rechtliche Handhabe gegen den Verein hätten die Verfassungsschützer bis dato keine: Es sei nämlich noch unklar, ob in diesem Verein überhaupt eine Radikalisierung von Menschen stattfinde – und nur dann könne gegen den Verein beziehungsweise seine Mitglieder vorgegangen werden. Wenn jedoch die dort beobachteten extremistischen Salafisten außerhalb radikalisiert wurden und den Verein nur als Treffpunkt nutzen, könne nichts unternommen werden.

Bekannte radikale Personen werden beobachtet

Die bekannten radikalen Personen in Vorarlberg werden laut Bachmann in unterschiedlicher Intensität beobachtet, eine Handvoll von ihnen etwas genauer. Die Risikogruppe sei schon länger bekannt, habe sich auch in jüngster Zeit nicht verändert - ebenso wie die Sicherheitslage, erklärt Bachmann: „Unserer Einschätzung nach hat sich die Sicherheitslage in Vorarlberg kaum verändert in den letzten Monaten und Jahren. Ich denke, dass sich die Bevölkerung in Vorarlberg sehr sicher fühlen kann.“ Freilich – eine hundertprozentige Sicherheit gebe es nie.

So können die Verfassungsschützer heute auch noch nicht abschätzen, ob im Zuge des jüngsten Flüchtlingszustromes nicht der eine oder andere radikalisierte Asylwerber nach Vorarlberg kommt oder bereits gekommen ist – Hinweise darauf gebe es aber keine. Der Verfassungsschutz ist laut Bachmann in kaum einem anderen Bundesland so eng mit anderen Behörden, Sozialeinrichtungen, Flüchtlingsbetreuungen, Vereinen und sogar der Szene selbst vernetzt wie in Vorarlberg. Daher könne man – aufgrund der eingehenden Informationen – nicht nur sehr rasch reagieren, sondern – was mindestens ebenso wichtig ist – auch präventiv handeln. Zum Beispiel mit dem Projekt der präventiven Rechtsaufklärung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Andreas Feiertag, ORF Vorarlberg