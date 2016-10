Mehr Passagiere für Vorarlberg Lines

Die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH hat in diesem Jahr ein Passagierplus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Trotz des sehr durchwachsenen Saisonstarts wurden bis Mitte Oktober 580.000 Fahrgäste befördert.

Den Jahresumsatz 2015 in der Höhe von 4,6 Millionen Euro werde man 2016 aus aktueller Sicht übertreffen, hieß es seitens des Unternehmens, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Zuwachs bei Rundfahrten

Die Fahrgastzahlen konnten laut Unternehmensangaben vor allem durch die Wiederaufnahme des Schnellkurses von Bregenz zur Insel Mainau gesteigert werden. Einen starken Zuwachs hätten mit 16,4 Prozent mehr Besuchern zudem die Rundfahrten erhalten.

Die Kursschifffahrt ist zwar bereits in die Winterpause gestartet, bis 21. Jänner 2016 finden aber weitere spezielle Events - etwa vorweihnachtliche Fondue- oder Nikolausfahrten - statt. Die Silvester- und Neujahrsfahrten mit der MS Vorarlberg, der MS Austria, der MS Stadt Bregenz und zum zweiten Mal mit der MS Sonnenkönigin, dem Premium-Schiff der Vorarlberg Lines, laden zum feierlichen Start in das Jahr 2017 ein. Offizieller Beginn der neuen Schifffahrtssaison ist am 9. April 2017.