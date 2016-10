Museum des Monats: Montafoner Heimatmuseum

Einzigartige Uhren gibt es im Montafoner Heimatmuseum in Schruns zu sehen. Der Sammler Reinhard Häfele hat Holzräderuhren - zum Teil aus dem 17. Jahrhundert - wieder zum Ticken gebracht.

„Ganz charakteristisch für die Montafoner Holzräderuhr ist der Waagegang, im Gegensatz zu einem Pendel, wie man es normalerweise kennt“, erklärt Reinhard Häfele. Für den Bau von Holzräderuhren braucht es laut dem Sammler „überdurchschnittlich begabte Menschen“, denn es handle sich um eine handwerkliche und auch eine große mathematische Herausforderung.

Zeugen der Vergangenheit

Eine besondere Montafoner Holzräderuhr stammt ungefähr aus dem Jahr 1800. Sie ist eine sehr seltene Automatenuhr und verfügt über weitere Extras, wie einen Datumszeiger, eine Anzeige für die Mondphasen und einen Wachsoldaten aus Zinn.

Montafoner Heimatmuseum Das traditionelle Museum in Schruns ist das ORF Vorarlberg „Museum des Monats“.

Die Montafoner Museen verfügen über eine schöne Sammlung an Uhren und Holzräderuhren. Bis Reinhard Häfele sie restaurierte, lagen sie zerstört im Depot. Jetzt können sie viel über die Zeit von damals erzählen.

Werkstätten, Volksfrömmigkeit und Bildung

Das Heimatmuseum in Schruns ist laut Michael Kasper von den Montafoner Museen ein Ort, der das Leben in früheren Zeiten darstellt. „Von besonderem Interesse sind die Werkstätten. Ein anderer großer Teil ist natürlich das Thema Volkskultur, der Volksfrömmigkeit. Ein dritter Punkt ist der Raum, wo jetzt die Schulklasse eingerichtet ist. Dort war früher eine Gefängniszelle“, so Kasper.

Die Uhrenausstellung im Montafoner Heimatmuseum ist noch bis zum 26. Oktober zu sehen.