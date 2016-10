Neue Chefärzte in Bregenz und Hohenems

Im Landeskrankenhaus Bregenz und im Landeskrankenhaus Hohenems ist es zu Wechseln bei den Chefärzten gekommen. In der Landeshauptstadt übernimmt Michael Rohde die ärztliche Leitung, in Hohenems Günter Höfle.

Michael Rohde ist Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er ist seit 16 Jahren am Landeskrankenhaus Bregenz beschäftigt. Von 2004 bis 2011 war er bereits als Oberarzt in der Abteilung tätig. Stellvertretender Chefarzt ist Christian Huemer.

Höfle leitet 70-köpfiges Team

Auch am Landeskrankenhaus Hohenems hat Anfang Oktober ein Wechsel in der Krankenhausleitung stattgefunden. Günter Höfle, Abteilungsleiter der Inneren Medizin, ist der neue Chefarzt und steht insgesamt 70 Ärztinnen und Ärzten am Emser Spital vor. Peter Cerkl bleibt als stellvertretender Chefarzt in der Krankenhausleitung.