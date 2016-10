Schuldirektoren erhalten mehr Macht

Die Eckpunkte der neuen Bildungsreform sind am Dienstagvormittag präsentiert worden. Direktoren bekommen in Zukunft mehr Macht, denn die Schulautonomie soll gestärkt werden. Vorarlbergs Direktoren und Personalvertretern geht die Reform aber nicht weit genug.

Schlagwort Schulautonomie Bei der Schulautonomie geht es um die Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen. Nicht zentral vorgegebene Gesetze oder die Landesschulräte entscheiden, sondern die einzelnen Schulen.

Am Dienstag will die Regierung ein weiteres Puzzlestück zur Bildungsreform vorlegen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kündigte bereits an, dass dieses Maßnahmenpaket Fragen zur Schulautonomie und zur Behördenstruktur enthalten werde. Ein wesentlicher Aspekt dürfte die Reform der Lehrerbestellung sein. Direktoren sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, die Lehrer für ihre Schule auszuwählen.

Direktor kann Lehrer selbst aussuchen

Die Autonomie zu stärken, sei gut und richtig, sagt der Sprecher der AHS Direktoren, Clemens Voit. Er sieht aber die Gefahr einer Mängel-Verwaltung. Den Schulen fehle es an Geld und Stunden. Positiv bewertet Voit, dass Direktoren neue Lehrer selbst aussuchen können. Er kritisiert allerdings, dass das nur für Neu-Einstellungen gilt, nicht für bestehende Verträge.

Der Vorsitzende der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft, Gerhard Unterkofler, hingegen befürwortet, dass bestehende Verträge bleiben, sonst wäre mit einer Fluktuationswelle zu rechnen.

Für ihn ist die neue Reform insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung. Gut sei, dass die Schulbehörde die Letztverantwortung bei der Lehrerbesetzung habe, sonst hätten abgelegene Schulen und Brennpunktschulen große Probleme, überhaupt Lehrer zu finden.

Direktoren für mehrere Schulen gleichzeitig

Ein weiterer Punkt in der Reform: Pflichtschuldirektoren sollen bis zu acht Schulen in einer Region gleichzeitig leiten können. Unterkofler meint dazu, dass dies ein Sparfaktor sei, es aber über kurz oder lang auf dieses Modell hinauslaufen werde, da es jetzt schon schwierig sei, Direktoren zu finden.

Künftig sollen Schulen auch über ihre Klassen- und Gruppengrößen selbst bestimmen können - ebenso wie über die Dauer der Unterrichtseinheiten.

