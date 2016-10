Mehr Frauen in leitenden Positionen gefordert

In Vorarlberg sind laut Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) noch zuwenig Frauen in leitenden Positionen tätig. Das gehe aus einem Zwischenbericht des Interreg-Projekts „betrifft: Frauen entscheiden“ hervor.

Durch das länderübergreifende Projekt wollte das Land Vorarlberg gemeinsam mit dem Kanton Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein mehr Frauen in leitende Positionen bringen. Vor gut einem Jahr wurde „betrifft: Frauen entscheiden“ ins Leben gerufen. Die ersten Ergebnisse sind laut Wiesflecker allerdings ernüchternd, auch wenn erste, kleine Erfolge zu sehen sind.

Privatwirtschaft: Frauen sehr unterrepräsentiert

In allen drei Regionen seien Frauen in Entscheidungs- und Führungspositionen nach wie vor zu schwach vertreten, sagte die Landesrätin am Montag. Die Anzahl von Unternehmensleitern und Unternehmensleiterinnen sei nicht annähernd gleich hoch. Die Gründe dafür seien vielfältig. So würden etwa die herrschenden Rollenbilder, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Einkommensunterschiede eine Rolle spielen, so Wiesflecker.

Auffallend ist laut der Autorin der Erhebungen, Eva Häfele, dass Frauen gerade in der Privatwirtschaft sehr unterrepräsentiert sind. „Wir haben uns in Vorarlberg die 30 größten Unternehmen angeschaut, bezogen auf Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiteranzahl. Und dort sind nur wenige Frauen - nämlich zwei - in Führungspositionen“, sage Häfele. Anders verhalte es sich in den Bereichen Kultur, Gesundheit, Pflege und Soziales. In diesen Sparten seien jedoch schon traditionell mehr Frauen beschäftigt.

Frauen in Führungspositionen als Vorbilder

Aus den Untersuchungen geht laut Häfele zudem eindeutig hervor, dass wenn Frauen Führungspositionen einnehmen, der allgemeine Frauenanteil in dem Unternehmen oder in den Gremien höher wird. Das habe damit zu tun, dass Frauen in Führungs- und Entscheidungspositionen als Vorbilder fungieren würden, so Häfele. Sie würden dadurch andere Frauen ermutigen, solche Positionen und Verantwortungen zu übernehmen.

Wiesflecker: „Zusätzliche Maßnahmen notwendig“

Für Landesrätin Katharina Wiesflecker sind zusätzliche Maßnahmen nötig, um die erklärten Ziele des Interreg-Projekts bis Ende 2017 zu erreichen: „Kleine Schritte gelingen ja, aber eigentlich hätten wir das Ziel, größere Schritte zu machen.“

Neben Workshops, Konferenzen oder Symposien soll unter anderem das Kinderbetreuungsangebot weiterhin ausgebaut und in den Unternehmen selbst verstärkt Bewusstseinsbildung geleistet werden. Zudem soll bereits im Mädchenalter damit gestartet werde. Denn oft würden sich bereits junge Frauen für einen Ausbildungsweg entscheiden, der später eine Führungsposition erst gar nicht ermögliche, so Wiesflecker.