Geklauten Golf-Caddy auf Rheindamm geschrottet

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen Golf-Caddy vom Gelände einer Gärtnerei entwendet. Der Täter fuhren damit auf den Rheindamm, wo sie es über eine Böschung lenkten.

Polizei

Entwendet wurde das Fahrzeug zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 8.00 Uhr, bei einer Gärtnerei in der Harder-Straße in Fußach. Der Täter fuhr damit auf dem Fahrradweg auf dem linken Rheindamm Richtung Höchst. Bei den Schrebergärten fuhr er das Golfplatzgefährt etwa 100 Meter über eine Böschung. Dabei brach die Vorderachse des Gefährts. Danach ließ er den manövrierunfähigen Caddy in einem Gebüsch stehen. Die Polizei Höchst bittet um Hinweise unter 059 133 8127.