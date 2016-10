Neue Ausbildung zum „Naturführer“

Ab Mai 2017 bietet das Vorarlberger Naturkundemuseum inatura im Auftrag des Landes eine neue Ausbildung zum „Naturführer“ an. Der Kurs wird in verschiedenen Vorarlberger Naturlebensräumen abgehalten.

Der Kurs, der in Partnerschaft mit dem LFI Vorarlberg und Vorarlbergtourismus geführt wird, besteht aus 16 Kurstagen. Sie sind in vier Wochenendmodule in vier verschiedenen Regionen in Vorarlberg aufgeteilt - je ein Modul zu den Themen Wald, Wasser, Wiese und Hochlagen. Wer möchte, kann sein Wissen in einzelnen Tourismusregionen vertiefen.

Nähere Informationen über Termine, Kosten und Zertifizierung des Kurses sind ab Dezember 2016 auf www.inatura.at erhältlich.

In jedem Modul werden die für den Lebensraum typischen ökologischen Aspekte und Arten sowie Didaktik, Pädagogik und Kommunikation vermittelt. In den frei wählbaren Regionalmodulen kommen auch kulturlandschaftliche und historische Besonderheiten dazu. Vorkenntnisse sind keine nötig. Die Ausbildung zum Naturführer ist die erste institutionalisierte Fachausbildung für Naturpädagogik und -didaktik in Vorarlberg.

Teil der Initiative Naturvielfalt Vorarlberg

Naturschutzlandesrat Johannes Rauch (Grüne) definiert als Ziel der Ausbildung unter anderem, „einen Bezug zur Natur als unsere Lebensgrundlage herzustellen.“ Naturinteressierten soll das Werkzeug zur Weitervermittlung naturbezogener Werte gegeben werden.

Der Naturführerkurs ist Teil der Initiative Naturvielfalt Vorarlberg. Ziel dieser seit 2013 laufenden Initiative ist es, die Schönheit, Einzigartigkeit und Schutzwürdigkeit der heimischen Naturwerte ins richtige Licht zu rücken. Unter dem Dach dieser Kampagne stehen die Projekte Naturvielfalt in der Gemeinde, Respektiere deine Grenzen, Natur im Garten, die Naturvielfalterschulen und jetzt auch Naturwissen.