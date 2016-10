Zwei Vorarlberger Bäckereien top-kreditwürdig

Die Bäckereien Mangold und Ölz Meisterbäcker liegen bei der Kreditwürdigkeit unter den besten zehn in Österreich. Bei einem aktuellen Rating des Kreditschutzverbandes 1870 wurde den beiden eine einwandfreie Bonität bescheinigt.

Die beiden Bäckereien mit einer Top-Ten-Platzierung zählen zu den großen Backbetrieben in Vorarlberg. Die Bäckerei Mangold belegt Platz fünf, Ölz Meisterbäcker Platz acht. Beide erreichen im Rating des KSV 1870 jeweils rund 260 Punkte, das heißt, sie besitzen eine einwandfreie Bonität.

Die Branchenstruktur in Österreich sei durch viele kleine Betriebe und starke regionale Orientierung geprägt, sagt Roland Führer vom KSV 1870. Die hohe Kreditwürdigkeit der Bäckerbetriebe sei aufgrund der starken Konkurrenz durch die Backshops in Supermärkten beachtlich. In Vorarlberg gibt es 75 Handwerksbäcker mit insgesamt 1.200 Beschäftigten.