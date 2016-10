Müllcontainer angezündet - Häuser beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag im Raum Götzis mehrere Müllcontainer angezündet. Drei Hausfassaden wurden teilweise stark beschädigt.

Die Unbekannten zündeten laut Polizei zwischen 3.40 und 5.30 Uhr an fünf verschiedenen Stellen Müllcontainer an. In einem Fall konnten Nachbarn zwei Personen erkennen, die vom Tatort wegrannten. Bei einem weiteren Tatort wurde eine Person mit Kapuzenpullover gesehen, zudem erregte in einem Fall ein heller Kombi Ausehen, weil er ohne Licht vom Tatort wegfuhr.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen zu den Vorfällen bei der Polizeiinspektion Götzis unter 059133 8157 zu melden.