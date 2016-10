Mädchen zwischen Auto und Wand eingeklemmt

In Feldkirch ist am Freitag ein Mädchen zwischen einem Auto und einer Hausfassade eingeklemmt worden. Die Zehnjährige wollte auf einem Parkplatz am stehenden Auto ihres Vaters vorbeigehen, als das Fahrzeug ins Rollen geriet.

Das Mädchen war gegen 17.00 Uhr aus dem stehenden Fahrzeug seines ausgestiegen. Als sie vor dem Fahrzeug vorbeigehen wollte geriet das Automatik-Auto ins Rollen, laut Polizei vermutlich, weil es sich nicht im Parkmodus befand. Der Vater versuchte noch zu bremsen, das Mädchen wurde jedoch eingeklemmt. Es wurde mit Verletzungen an den Beinen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.