Vorarlberger bleiben gebärfreudig

In Vorarlberg wurden im ersten Halbjahr 2016 insgesamt 2.109 Neugeborene gezählt. Das entspricht einem Anstieg von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nur in einem Bundesland war der Anstieg noch größer.

In Oberösterreich wurde der höchste Anstieg verzeichnet, dort wurden im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent mehr Kinder geboren. In Niederösterreich stieg die Geburtenzahl ebenfalls um 4,9 Prozent. Insgesamt wurden in Österreich in den ersten sechs Monaten 42.341 Neugeborene registriert, um 2,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres.

Bundesland Lebendgeborene Veränderung in Prozent Burgenland 1.138 +3,7 Kärnten 2.338 +4,1 Niederösterreich 7.474 +4,9 Oberösterreich 7.572 +6,6 Salzburg 2.748 +2,3 Steiermark 5.266 -3,3 Tirol 2.109 3.586 -1,8 Vorarlberg 2.109 +4,9 Wien 10.110 +3,0 Österreich 42.341 +2,8

Abweichend vom positiven Trend auf Bundesebene wurden in Tirol (minus 1,8 Prozent) und in der Steiermark (minus 3,3 Prozent) weniger Babys geboren als im Vergleichszeitraum 2015. Zugleich wurden von Jänner bis Juni 2016 österreichweit 40.044 Sterbefälle verzeichnet, um 7,9 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2015. Die vorläufige Geburtenbilanz fiel mit einem Plus von 2.297 positiv aus. Die Säuglingssterberate betrug drei Promille.