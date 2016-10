Schlachthof: Land sagt Unterstützung zu

Der Schlachthof in Dornbirn wird mit Anfang 2017 dem privaten Unternehmen Fleischhandel Fetz zur Nutzung überlassen. Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) hat finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes für einen „Regionalschlachthof“ zugesagt.

Die Dornbirner Stadtvertretung hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, den Schlachthof einem privaten Betreiber zur Verfügung zu stellen, allerdings für maximal fünf Jahre - mehr dazu in Schlachthof Dornbirn: Leihvertrag beschlossen.

Rationalisierungen von Arbeitsabläufen

Beim privaten Betreiber handelt es sich um das Unternehmen Fleischhandel Fetz in Andelsbuch. Der Familienbetrieb mit derzeit acht Mitarbeitern führt auch ein Unternehmen in Lauterach. Auch dort gibt es eine Fleischverarbeitung.

Die befristete Übernahme des Schlachthofes in Dornbirn sei eine Herausforderung, sagt Gaby Fetz von der Geschäftsführung im ORF Vorarlberg-Interview. Die bisherigen Abgänge wolle man durch eine gute Auslastung und entsprechende Kontakte zu Kunden ausgleichen. Man prüfe auch Einsparungen , zum Beispiel durch Rationalisierungen der Arbeitsabläufe.

Standort in den nächsten Jahren noch unklar

Man wolle den Schlachthof und seinen Betrieb revitalisieren, könne ihn aber nicht auf ganzer Breite sanieren, sagt Fetz. Unterstützung sagt dabei Landesrat Schwärzler zu. Es werde Verhandlungen mit dem Land über eine notwendige Finanzierung geben, damit ein Regionalschlachthof weiter betrieben werden kann, so Schwärzler gegenüber ORF Vorarlberg.

Zunächst gehe es um die Aufnahme des Betriebs in Dornbirn, so Fetz. Mittelfristig müsse man überlegen, ob und wo ein neuer Standort entstehen könnte. Schwärzler gibt sich über einen neuen Standort bedeckt. Klar sei nur, dass bis in fünf Jahren eine Lösung gefunden werden müsse.